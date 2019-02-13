В Покачах из детского сада эвакуировали 120 детей

13 Февр. 15:30 2019-02-13T15:30:22+03:00

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Переполох в детском саду города Покачи случился сегодня, 13 февраля, утром: сработала пожарная сигнализация. В срочном порядке была произведена эвакуация 120 детей и 48 сотрудников дошкольного учреждения.

По информации МЧС России по ХМАО-Югры, в 08 часов 32 минут диспетчеру лангепасского пожарно-спасательного гарнизона в автоматическом режиме поступило оповещение о срабатывании пожарной сигнализации в детском саду. Немедленно к зданию был направлен дежурный караул. Через 2 минуты к месту вызова прибыли 2 единицы техники 8 человек личного состава от МЧС России, персонал оперативно провел эвакуацию 120 детей, 48 персонала.

В 08.49, после установления причин срабатывания сигнализации и получив сведения об отсутствии пострадавших, подразделения получили команду на возвращение к месту дислокации. Информация об аварийной работе электропроводки передана в обслуживающую организацию.

По данным оперативных служб учебный процесс был восстановлен.

ИСТОЧНИК KP.RU