В лесах ХМАО пропал охотник

13 Февр. 15:20 2019-02-13T15:20:12+03:00

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Поиски мужчины приостановлены спасателями Берёзовского района ХМАО-Югры. В настоящий момент идёт сбор информации о пропавшем.

По данным пресс-службы ведомства, 12 февраля спасатели выезжали в лесной массив у озера Анатур по сообщению о том, что житель деревни Щекурья Берёзовского района Ханты-Мансийского атвономного округа в начале февраля ушел на охоту с собакой. Спустя некоторое время собака вернулась в деревню без хозяина. Спасатели на снегоходе, вместе с проводником, выехали к охотничьей избе, обследовали 5 км лесного массива. Мужчина не найден.

Напомним, что в это время в Югре держались трескучие морозы.

ИСТОЧНИК KP.RU