Следующая неделя в Югре будет тёплой

13 Февр. 15:11 2019-02-13T15:11:04+03:00

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По данным территориального центра анализа и прогноза угроз безопасности жизнедеятельности учреждения «Центроспас-Югория», опасных явлений погоды на этой неделе не ожидается. В период с 14 по 20 февраля в Ханты-Мансийском автономном округе будет относительно теплая погода.

Также ожидаются небольшие снегопады и метели. Преобладающая температура воздуха днем -5,-10°, ночью -12,-17°; в конце периода ожидается похолодание. Обстановка на водных объектах спокойная, опасных гидрологических явлений не прогнозируется. Толщина льда на реках округа 50 – 67 см.

Напомним, что прошедшая неделя в Югре отметилась морозом без существенных осадков, изморозью, местами наблюдался туман. Преобладающая температура воздуха днем -30,-37°, ночью -33,-42°.

ИСТОЧНИК KP.RU