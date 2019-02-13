Жителей Югры приглашают на акцию «Бурим лунки – спасаем рыбу»

13 Февр. 14:58 2019-02-13T15:01:01+03:00

На мероприятие ждут не только рыбаков

Изменить размер текста: A A

Бур в руки и вперёд на спасение рыбы. Водоёмы могут быть любые. Об этом заявили в Природнадзоре Югры.

Как сообщили в ведомстве, в целях обеспечения экологической безопасности югорчан приглашают присоединиться к проведению акции «Бурим лунки – спасаем рыбу», которая уже успешно реализуется в некоторых муниципальных образованиях нашего округа.

Необходимость проведения акции обусловлена тем, что во второй половине февраля из-за нехватки кислорода подо льдом на всех водоемах начинается мор рыбы. Гибнут миллионы мальков и все живое, тухнет вода. От жителей округа требуется делать проруби, открывать полыньи и т.п.

Период проведения акции с 16 февраля до 30 апреля 2019 года. Участвовать могут все желающие, общественные организации, дети, молодежь и просто неравнодушные жители.

ИСТОЧНИК KP.RU