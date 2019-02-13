Жителей Югры приглашают на акцию «Бурим лунки – спасаем рыбу»
Бур в руки и вперёд на спасение рыбы. Водоёмы могут быть любые. Об этом заявили в Природнадзоре Югры.
Как сообщили в ведомстве, в целях обеспечения экологической безопасности югорчан приглашают присоединиться к проведению акции «Бурим лунки – спасаем рыбу», которая уже успешно реализуется в некоторых муниципальных образованиях нашего округа.
Необходимость проведения акции обусловлена тем, что во второй половине февраля из-за нехватки кислорода подо льдом на всех водоемах начинается мор рыбы. Гибнут миллионы мальков и все живое, тухнет вода. От жителей округа требуется делать проруби, открывать полыньи и т.п.
Период проведения акции с 16 февраля до 30 апреля 2019 года. Участвовать могут все желающие, общественные организации, дети, молодежь и просто неравнодушные жители.
ИСТОЧНИК KP.RU