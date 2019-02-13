Юный житель Лангепаса хранил 170 грамм «гашиша»

13 Февр. 14:49 2019-02-13T14:49:51+03:00

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Полицейские Лангепаса выявили 18-летнего местного жителя, предположительно причастного к хранению и сбыту наркотических средств.

При проверке подозрения правоохранителей подтвердились: у молодого человека изъяли у и направили на экспертизу вещество, которое согласно проведенному исследованию является наркотиком «гашиш» массой 169,3 грамма.

В настоящее время парень заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный сбыт или пересылка наркотических средств», санкция которой предусматривает до 20 лет лишения свободы.

Отметим. что прлицейские всё чаще выявляют молодых людей. пытающихся заработать на незаконном обороте наркотиков.

ИСТОЧНИК KP.RU