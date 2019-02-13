В колониях Югры объявлен карантин

13 Февр. 14:26 2019-02-13T14:26:44+03:00

Эпидемии простуды и гриппа в колониях Югры нет Фото: Татьяна Коркина

Родственникам не позволят увидеться с заключенными

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На территорию колоний Ханты-Мансийского автономного округа не впускают даже сотрудников с симптомами ОРВИ. Такое постановление вынес главный государственный санитарный врач филиала ЦГСЭН № 1 ФКУЗ МСЧ-72 ФСИН России Наталья Кукушкина.

Ограничения введены с 8 февраля 2019 года. На время карантина проведение краткосрочных и длительных свиданий подозреваемых, обвиняемых, осужденных с родственниками, имеющими признаки острой вирусной инфекции, гриппа, не допускаются. Ограничено проведение спортивных, культурно-массовых мероприятий в закрытых помещениях.

При этом роста заболеваемости в СИЗО и колониях УФСИН России по ХМАО – Югре не наблюдается.

- Эпидемиологический порог в учреждениях округа не превышен. Всему спецконтингенту и личному составу оказывается своевременная медицинская помощь, – говорит санитарный врач.

ИСТОЧНИК KP.RU