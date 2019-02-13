В колониях Югры объявлен карантин
На территорию колоний Ханты-Мансийского автономного округа не впускают даже сотрудников с симптомами ОРВИ. Такое постановление вынес главный государственный санитарный врач филиала ЦГСЭН № 1 ФКУЗ МСЧ-72 ФСИН России Наталья Кукушкина.
Ограничения введены с 8 февраля 2019 года. На время карантина проведение краткосрочных и длительных свиданий подозреваемых, обвиняемых, осужденных с родственниками, имеющими признаки острой вирусной инфекции, гриппа, не допускаются. Ограничено проведение спортивных, культурно-массовых мероприятий в закрытых помещениях.
При этом роста заболеваемости в СИЗО и колониях УФСИН России по ХМАО – Югре не наблюдается.
- Эпидемиологический порог в учреждениях округа не превышен. Всему спецконтингенту и личному составу оказывается своевременная медицинская помощь, – говорит санитарный врач.
ИСТОЧНИК KP.RU