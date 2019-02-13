В Нижневартовске открывается фотовыставка «Город в объективе событий»

13 Февр. 13:57 2019-02-13T13:57:20+03:00

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Уникальная фотовыставка «Город в объективе событий» откроется 5 марта в выставочном зале Дворца искусств в Нижневартовске. Она посвящается празднованию дня рождения города.

Посетители увидят архивные изображения: фотоснимки наиболее ярких и судьбоносных событий 60-80-х годов прошлого века, разнообразные фотосюжеты более позднего времени, запечатлевшие людей и город в различные времена года, праздничные и повседневные моменты нашей неповторимой жизни.

Каждый желающий может стать участником фотовыставки. Принимаются снимки, отражающие историю Нижневартовска. Это могут быть архивные кадры предприятия, знаковые моменты его жизни, людей, которые внесли вклад в развитие отрасли. Фотографии необходимо напечатать в формате А4 и оформить в фоторамку.

ИСТОЧНИК KP.RU