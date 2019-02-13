2019-02-13T13:51:38+03:00
Общество

На форуме в Сочи Югра презентует Всемирной шахматной Олимпиады

Универсальное сооружение появится совсем рядом с Центром развития теннисного спорта
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта департамента физической культуры и спорта ЮгрыФото с сайта департамента физической культуры и спорта Югры
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Ханты-Мансийский автономный округ — Югра представит на Российском инвестиционном форуме в Сочи презентацию Всемирной шахматной Олимпиады, которая пройдет в Ханты-Мансийске в 2020 году.

Всемирная шахматная Олимпиада пройдет в августе 2020 года в окружной столице. В специально отведенной зоне разместится макет универсального спортивного комплекса, в котором планируется проведение олимпиады, а также набор шахмат. У посетителей будет возможность сыграть партию, записав ходы мелом на доске.

Посетителей стенда также познакомят с другими крупными событиями Югры — международным фестивалем кинодебютов «Дух огня» и IT-форумом с участием стран БРИКС и ШОС.

К Всемирной шахматной олимпиаде в югорской столице запланировано строительство крупного спортивного комплекса, который будет возведен с расчетом на дальнейшее его использование в других видах спорта. Универсальное сооружение появится совсем рядом с Центром развития теннисного спорта. Здание будет высотой в четыре этажа, общей площадью 12 943 кв. м. Это примерно два футбольных поля. В здании будут находится три площадки для волейбола, баскетбола и мини-футбола, столько же залов для тренировок. Объект планируют сдать в конце 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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