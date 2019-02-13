В Югре за нападение на полицейского осужден житель Челябинской области

13 Февр. 13:36 2019-02-13T13:36:44+03:00

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Ругался матом и пытался ударить полицейского, но промахнулся нетрезвый житель Челябинской области. Недовольство буяна вызвала просьба в поезде показать документы.

По информации следственного комитета УрФО, 39-летний ранее судимый житель Челябинской области признан виновным в «Применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти» и в «Публичном оскорблении представителя власти».

13 августа 2018 года нетрезвый обвиняемый, находящийся в вагоне пассажирского поезда, следовавшего сообщением «Приобье – Екатеринбург», в пути следования при проверке документов, сотрудником транспортной полиции, выражая недовольство, публично оскорбил сотрудника полиции грубой нецензурной бранью и попытался ударить его кулаком по голове, но промахнулся. Далее осужденный схватил полицейского за грудки и попытался повалить его на пол. В этот момент его действия были пресечены другими сотрудниками транспортной полиции.

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно.

ИСТОЧНИК KP.RU