2019-02-13T13:36:44+03:00
Происшествия

В Югре за нападение на полицейского осужден житель Челябинской области

Мужчина буйно вёл себя в поезде
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Фото с сайта СУ СК УрФОФото с сайта СУ СК УрФО
Изменить размер текста:

Ругался матом и пытался ударить полицейского, но промахнулся нетрезвый житель Челябинской области. Недовольство буяна вызвала просьба в поезде показать документы.

По информации следственного комитета УрФО, 39-летний ранее судимый житель Челябинской области признан виновным в «Применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти» и в «Публичном оскорблении представителя власти».

13 августа 2018 года нетрезвый обвиняемый, находящийся в вагоне пассажирского поезда, следовавшего сообщением «Приобье – Екатеринбург», в пути следования при проверке документов, сотрудником транспортной полиции, выражая недовольство, публично оскорбил сотрудника полиции грубой нецензурной бранью и попытался ударить его кулаком по голове, но промахнулся. Далее осужденный схватил полицейского за грудки и попытался повалить его на пол. В этот момент его действия были пресечены другими сотрудниками транспортной полиции.

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Губернатор Югры примет участие в мероприятиях российского инвестиционного форума
В Покачах из детского сада эвакуировали 120 детей
В лесах ХМАО пропал охотник
Следующая неделя в Югре будет тёплой
Жителей Югры приглашают на акцию «Бурим лунки – спасаем рыбу»
Юный житель Лангепаса хранил 170 грамм «гашиша»
В Ханты-Мансийске волонтёры помогают пенсионерам настроить телевизоры на приём «цифры»
В колониях Югры объявлен карантин
В Нижневартовске открывается фотовыставка «Город в объективе событий»
На форуме в Сочи Югра презентует Всемирной шахматной Олимпиады
В Ханты-Мансийске школьники после карантина сели за парты
В Югре снижается количество правонарушений
Стоматологам из Радужного задержали зарплату
Электроснабжение в доме по улице Чапаева в Нижневартовске восстановлено
На «Уроке цифры» дети научат роботов трудиться в зоопарке
В Югре для оценки госпрограмм установлены 190 целевых показателя
Житель Радужного задержан за хранение наркотиков
Нарушительница ДТП из Нижневартовска предъявила сотрудникам ДПС поддельные права
В Ханты-Мансийске из окна 11 этажа выпала пятиклассница
Выставка «Антикварная лавка» открылась в Нижневартовске
Продавец колёс из Мегиона перевёл мошеннику 220 тысяч рублей
Больницу в Талинке введут в эксплуатацию в июне 2019 года
Заключены под стражу трое мужчин за попытку убить жителя Нижневартовска
В Белоярском в 2020 году откроется новая школа
Безработный сургутянин на парковке лишил колёс чужую «Тойоту»
Югру в рамках фестиваля кинодебютов «Дух огня» посетят участники из 25 стран мира
Задержанной с крупной партией наркотиков югорчанке грозит пожизненный срок
Погорельцы из Нижневартовска уже сегодня могут вернуться в свои квартиры