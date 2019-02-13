В Ханты-Мансийске школьники после карантина сели за парты

13 Февр. 13:22 2019-02-13T13:22:45+03:00

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С 13 февраля школьники Ханты-Мансийска приступилик учебе в обычном режиме. Такое решение было принято в ходе заседания городской санитарно-противоэпидемической комиссии. Однако, массовые спортивные и культурные мероприятия в закрытых помещениях по-прежнему рекомендовано ограничить.

По словам заместителя главы Ханты-Мансийска Ирины Черкуновой, в настоящее время приняты все необходимые меры, которые позволяют не допустить ухудшения ситуации сверх обычного сезонного уровня.

По результатам еженедельного мониторинга Управления Роспотребнадзора по Югре с 04 по 10 февраля в Ханты-Мансийске заболеваемость среди школьников снизилась на 48,7%, среди детей дошкольного возраста отмечается повышение на 0,5%.

Отметим, за последнюю неделю в окружную клиническую больницу обратилось 947 человек с признаками гриппа и ОРВИ, что относительно предыдущей недели меньше на 24%.

ИСТОЧНИК KP.RU