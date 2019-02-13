2019-02-13T12:58:47+03:00
Общество

В Югре снижается количество правонарушений

Этому способствует и система видеонаблюдения
Алена Кульмухаметова
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В Ханты-Мансийском автономном округе снижается количество правонарушений. Этому способствует и увеличение количества видеокамер. Так, в округе функционирует 1204 видеокамеры в общественных местах и на улицах населенных пунктов. С использованием систем видеонаблюдения в 2018 году было раскрыто 218 преступлений, выявлено 3580 административных правонарушений.

На дорогах региона работают 430 видеокамер с функцией автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. С их помощью за год выявлено 785 844 правонарушений. Сумма наложенных штрафных санкций составила 418,2 миллиона рублей.

Кроме того, в автономном округе действуют 102 народные дружины общей численностью 1464 человека. С их участием в прошлом году было выявлено более 8040 административных правонарушений и раскрыто 217 преступлений.

В 2019 году будет продолжена работа по профилактике и пресечению преступлений, связанных с телефонным и интернет-мошенничеством. В 2018 году удалось снизить количество данных преступлений на 16%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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