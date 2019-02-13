Стоматологам из Радужного задержали зарплату

13 Февр. 12:54 2019-02-13T12:54:06+03:00

Специалисты получили её после обращения в прокуратуру

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Стоматологи из поликлиники Радужного получили заработанное не сразу, а после вмешательства прокуратуры.

Было установлено, что 72 работникам учреждения заработная плата на общую сумму свыше 900 тысяч рублей выплачена с нарушением установленных законом сроков.

Для восстановления нарушенных прав в отношении руководителя учреждения «Радужнинская городская стоматологическая поликлиника» возбуждено дело об административном правонарушении, которое находится на рассмотрении.

Кроме того, прокурор города в адрес главного врача учреждения внес представление с требованием об устранении выявленных нарушений.

В настоящее время задолженность по заработной плате погашена.

ИСТОЧНИК KP.RU