Электроснабжение в доме по улице Чапаева в Нижневартовске восстановлено

13 Февр. 12:39 2019-02-13T12:39:21+03:00

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Погорельцы дома №49 с улицы Чапаева в Нижневартовске скоро могут вернуться домой. Об этом заявили в пресс-службе администрации города.

Сегодня, 13 февраля, идёт поквартирный обход для выяснения нанесенного ущерба. В течение дня специалисты Роспотребнадзора возьмут пробы воды и воздуха и уже вечером жильцы смогут попасть в свои квартиры.

- Вчера вечером после ликвидации пожара было запущено электроснабжение дома в местах общего пользования, фасадное освещение. Подъезды практически просушены, ведется уборка, дворовая территория посыпана песком. В квартиры электроснабжение не подавалось. Кровля повреждена на площади 500 кв. метров, – пояснил заместитель главы города, директор департамента ЖКХ администрации города Максим Коротаев.

Причины пожара выясняют дознаватели. Дополнительно, по поручению главы города, создана специальная комиссия под руководством заместителя главы города Николая Лукаша. По предварительным данным управляющей компании, в день происшествия никакие ремонтные работы не проводились. После капитального ремонта, который состоялся в 2017 году, все люки, ведущие на крышу, были обновлены, ключи имелись только у представителей ЖЭУ. В момент возгорания, до прибытия спасателей, все были закрыты.

В настоящее время в МФЦ работают три окна, где жильцы могут сдать документы на получение материальной помощи. Содействие в восстановлении необходимых документов окажет УМВД. Консультационный пункт планируют открыть на базе ЖЭУ-11 (улица Интернациональная, 20).

По поручению Василия Тихонова из городского бюджета будет оказана помощь тем, кто постоянно проживает и прописан в доме №49 по улице Чапаева. Также окажут помощь из окружного бюджета.

Глава Нижневартовска Василий Тихонов распорядился выделить средства из резервного фонда на ремонт дома.

Напомним, пожар в пятиэтажном жилом доме №49 по улице Чапаева произошёл около пяти вечера. Горела кровля. Были эвакуированы 39 человек. Двое пострадавших, один из которых скончался.

ИСТОЧНИК KP.RU