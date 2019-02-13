2019-02-13T11:53:51+03:00
Общество

В Югре для оценки госпрограмм установлены 190 целевых показателя

Часть запланированного перевыполнена
Алена Кульмухаметова
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Заседание комиссии по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности, мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа провел первый заместитель губернатора Югры Геннадий Бухтин.

На нём было отмечено, что за 2018 год было отмечено, что по состоянию на 1 января 2019 года исполнение расходных обязательств по госпрограммам региона составило 98,6% от годовых плановых назначений. Для оценки эффективности реализации государственных программ установлено 190 целевых показателя. По информации специалистов, 163 из них достигнуты на запланированном уровне, по 25 показателям значение перевыполнено.

Обсудили стороны и реализацию адресной инвестиционной программы Югры. Так, в 2018 году введено в эксплуатацию 43 объекта, строительство которых осуществлено с участием средств бюджета автономного округа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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