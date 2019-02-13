Житель Радужного задержан за хранение наркотиков
Он купил их через Сеть
Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре
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Наркополицейские Радужного задержали с наркотиками 49-летнего местного жителя.
Как сообщает Управление МВД по ХМАО-Югре, при досмотре у задержанного обнаружен полиэтиленовый пакет с веществом массой 1,290 грамма. Согласно справке об исследовании изъятое является наркотиком.
Как поясняет мужчина, наркотик он приобрел через социальные сети для личного употребления.
Следственным отделом ОМВД России по городу Радужному в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Хранение наркотических веществ». В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
ИСТОЧНИК KP.RU