Житель Радужного задержан за хранение наркотиков

13 Февр. 11:49 2019-02-13T11:49:08+03:00

Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре

Он купил их через Сеть

Изменить размер текста: A A

Наркополицейские Радужного задержали с наркотиками 49-летнего местного жителя.

Как сообщает Управление МВД по ХМАО-Югре, при досмотре у задержанного обнаружен полиэтиленовый пакет с веществом массой 1,290 грамма. Согласно справке об исследовании изъятое является наркотиком.

Как поясняет мужчина, наркотик он приобрел через социальные сети для личного употребления.

Следственным отделом ОМВД России по городу Радужному в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Хранение наркотических веществ». В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU