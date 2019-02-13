2019-02-13T11:31:35+03:00
Происшествия

Нарушительница ДТП из Нижневартовска предъявила сотрудникам ДПС поддельные права

Молодой жительнице назначен штраф
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта прокуратуры ХМАО-ЮгрыФото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры
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«Права купила, а ездить не купила» - так можно описать ситуацию с вартовчанкой, которая попала в ДТП. Её водительское удостоверение вызвало сомнение в подлинности у стражей порядка.

В сентябре 2018, будучи за рулём автомобиля, вартовчанка была остановлена сотрудниками ДПС Нижневартовску за совершение административного правонарушения. Для подтверждения законности управления автомобилем, она умышленно предъявила водительское удостоверение на свое имя, достоверно зная, что оно является подложным и недействительным.

Накануне мировой судья Нижневартовского судебного района вынес обвинительный приговор в отношении 28-летней местной жительницы.

Молодая женщина признана виновной в использовании заведомо подложного документа.

Суд назначил наказание виновнице в виде штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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