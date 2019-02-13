В Ханты-Мансийске из окна 11 этажа выпала пятиклассница
Ученица 5 класса средней школы №4 Ханты-Мансийска сегодня утром выпала из окна 11 этажа многоквартирного жилого дома по улице Ямская, 12. Врачи делают всё возможное для сохранения жизни ребёнка.
Пресс-служба департамента здравоохранения Югры дала комментарий по поводу происшествия.
«Состояние пострадавшей оценивается как стабильно тяжёлое, ребенок находится в реанимации ОКБ города Ханты-Мансийска. Проводится комплекс лечебно-диагностических мероприятий в реанимационном отделении,
врачи делают все возможное для спасения жизни ребенка» - говорится в сообщении.
На месте падения ребёнка работают следственные органы. Выясняются причины произошедшего. Между тем в соцсетях сообщают, что ребенок проживает в доме №3 по улице Ямская, а выпал из окна дома №12 по этой же улице.
ИСТОЧНИК KP.RU