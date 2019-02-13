2019-02-13T11:19:07+03:00
Происшествия

В Ханты-Мансийске из окна 11 этажа выпала пятиклассница

Девочка находится в реанимации
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Ребёнка доставили в реанимацию в тяжёлом состоянииРебёнка доставили в реанимацию в тяжёлом состоянииФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

Ученица 5 класса средней школы №4 Ханты-Мансийска сегодня утром выпала из окна 11 этажа многоквартирного жилого дома по улице Ямская, 12. Врачи делают всё возможное для сохранения жизни ребёнка.

Пресс-служба департамента здравоохранения Югры дала комментарий по поводу происшествия.

«Состояние пострадавшей оценивается как стабильно тяжёлое, ребенок находится в реанимации ОКБ города Ханты-Мансийска. Проводится комплекс лечебно-диагностических мероприятий в реанимационном отделении,

врачи делают все возможное для спасения жизни ребенка» - говорится в сообщении.

На месте падения ребёнка работают следственные органы. Выясняются причины произошедшего. Между тем в соцсетях сообщают, что ребенок проживает в доме №3 по улице Ямская, а выпал из окна дома №12 по этой же улице.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Губернатор Югры примет участие в мероприятиях российского инвестиционного форума
В Покачах из детского сада эвакуировали 120 детей
В лесах ХМАО пропал охотник
Следующая неделя в Югре будет тёплой
Жителей Югры приглашают на акцию «Бурим лунки – спасаем рыбу»
Юный житель Лангепаса хранил 170 грамм «гашиша»
В Ханты-Мансийске волонтёры помогают пенсионерам настроить телевизоры на приём «цифры»
В колониях Югры объявлен карантин
В Нижневартовске открывается фотовыставка «Город в объективе событий»
На форуме в Сочи Югра презентует Всемирной шахматной Олимпиады
В Югре за нападение на полицейского осужден житель Челябинской области
В Ханты-Мансийске школьники после карантина сели за парты
В Югре снижается количество правонарушений
Стоматологам из Радужного задержали зарплату
Электроснабжение в доме по улице Чапаева в Нижневартовске восстановлено
На «Уроке цифры» дети научат роботов трудиться в зоопарке
В Югре для оценки госпрограмм установлены 190 целевых показателя
Житель Радужного задержан за хранение наркотиков
Нарушительница ДТП из Нижневартовска предъявила сотрудникам ДПС поддельные права
Выставка «Антикварная лавка» открылась в Нижневартовске
Продавец колёс из Мегиона перевёл мошеннику 220 тысяч рублей
Больницу в Талинке введут в эксплуатацию в июне 2019 года
Заключены под стражу трое мужчин за попытку убить жителя Нижневартовска
В Белоярском в 2020 году откроется новая школа
Безработный сургутянин на парковке лишил колёс чужую «Тойоту»
Югру в рамках фестиваля кинодебютов «Дух огня» посетят участники из 25 стран мира
Задержанной с крупной партией наркотиков югорчанке грозит пожизненный срок
Погорельцы из Нижневартовска уже сегодня могут вернуться в свои квартиры