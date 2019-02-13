В Ханты-Мансийске из окна 11 этажа выпала пятиклассница

13 Февр. 11:19 2019-02-13T11:19:07+03:00

Ребёнка доставили в реанимацию в тяжёлом состоянии Фото: Татьяна Коркина

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Ученица 5 класса средней школы №4 Ханты-Мансийска сегодня утром выпала из окна 11 этажа многоквартирного жилого дома по улице Ямская, 12. Врачи делают всё возможное для сохранения жизни ребёнка.

Пресс-служба департамента здравоохранения Югры дала комментарий по поводу происшествия.

«Состояние пострадавшей оценивается как стабильно тяжёлое, ребенок находится в реанимации ОКБ города Ханты-Мансийска. Проводится комплекс лечебно-диагностических мероприятий в реанимационном отделении,

врачи делают все возможное для спасения жизни ребенка» - говорится в сообщении.

На месте падения ребёнка работают следственные органы. Выясняются причины произошедшего. Между тем в соцсетях сообщают, что ребенок проживает в доме №3 по улице Ямская, а выпал из окна дома №12 по этой же улице.

ИСТОЧНИК KP.RU