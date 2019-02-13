2019-02-13T10:52:22+03:00
Происшествия

Продавец колёс из Мегиона перевёл мошеннику 220 тысяч рублей

Мужчина послушно выполнил указания преступника
Алена Кульмухаметова
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Югорчанин выполнил все указания мошенника и лишился денегЮгорчанин выполнил все указания мошенника и лишился денегФото: Татьяна Коркина
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Накануне в полицию Мегиона обратился 35-летний местный житель с заявлением о мошенничестве.

Мужчина рассказал полицейским, что на популярном сайте разместил объявление о продаже комплекта автомобильных колес и литых дисков, где указал контакты. Через несколько дней на его телефон поступил звонок потенциального покупателя с предложением приобрести весь комплект. Звонивший пояснил, что в данный момент он находится в другом городе и не может лично встретиться для оплаты, но готов перевести деньги на банковскую карту.

Югорчанин продиктовал мошеннику номер карты, после чего покупатель сказал, что перечислить деньги не получается и попросил пройти к ближайшему банкомату. В телефонном разговоре аферист давал различные указания мужчине, причем оставаясь непрерывно на связи долгое время. После выполнения нескольких операций, под диктовку мошенника мегионец лишился денег с двух дебетовых и одной кредитной карты, на общую сумму более 220 тысяч рублей. Позднее, мужчина, так и не получив оплаты за комплект колес, понял, что обманут и обратился в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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