Больницу в Талинке введут в эксплуатацию в июне 2019 года

13 Февр. 10:43 2019-02-13T10:43:55+03:00

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Участковая больница на 25 коек и поликлиника на 85 посещений в смену в поселке Талинка Октябрьского района будет введена в эксплуатацию в июне 2019 года.

Как отметил директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский, больница и поликлиника в поселке Талинка уже укомплектованы необходимым оборудованием и специалистами.

Отметим, что работы на объекте не велись с марта по ноябрь 2018 года. Подрядчик сорвал сроки сдачи объекта. В отношении организации заказчиком проведена претензионная работа, исковые заявления направлены в суд.

В настоящее время готовность объекта составляет 96%. С начала строительства здесь проведено 11 проверок, последняя – в сентябре 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU