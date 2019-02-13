Заключены под стражу трое мужчин за попытку убить жителя Нижневартовска

13 Февр. 10:32 2019-02-13T10:32:16+03:00

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Следователи Нижневартовска возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство местного жителя. Нападение на мужчину произошло 28 января 2019 года.

Следственный комитет Югры сообщает, что во дворе одного из жилых домов по улице Маршала Жукова в Нижневартовске неизвестные произвели несколько выстрелов из огнестрельного оружия в 39-летнего местного жителя и скрылись с места происшествия.

Благодаря грамотным и профессиональным действиям следователей, проведенных в тесном взаимодействии с сотрудниками полиции, удалось установить преступников, а также задержать их в городах Москве и Каспийске. Ими оказались житель города Нижневартовска и двое граждан Азербайджанской Республики.

Злоумышленникам предъявлено обвинение в совершении вышеуказанного преступления, им избрана мера пресечения в виде заключение под стражу.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU