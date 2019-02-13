2019-02-13T09:56:26+03:00
Общество

В Белоярском в 2020 году откроется новая школа

Строительство ведется за счет средств инвестора
Алена Кульмухаметова
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Общеобразовательная школа на 300 мест в Белоярском откроется в 2020 году. Последняя проверка службы жилищного и строительного надзора на строящемся объекте проводилась с 28 января по 8 февраля.

- Очень важный аспект состоит в том, что создание этой школы входит в проект современной школы, который, в свою очередь, входит в портфель проектов «Образование», – отметила губернатор Наталья Комарова на совещании о ходе строительства объектов капитального строительства.

Строительство школы ведется за счет средств инвестора.

- Прошу обратить внимание на состав замечаний, которые есть у службы в отношении этого объекта, чтобы своевременно с ними справиться и не допустить срыва сроков ввода объекта в эксплуатацию, – нацелила участников совещания Наталья Комарова.

По словам исполняющего обязанности главы Белоярского района Александра Ойнеца, в настоящее время на объекте производится кирпичная кладка. Строительство школы планируется завершить до конца текущего года, чтобы с 1 сентября 2020 года в школу пошли дети.

Отметим, что школа будет с углубленным изучением отдельных предметов, в том числе иностранных языков, а также с комплексной полностью безбарьерной средой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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