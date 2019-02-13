Безработный сургутянин на парковке лишил колёс чужую «Тойоту»

13 Февр. 09:50 2019-02-13T09:50:03+03:00

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Житель Сургута оставил на парковке иномараку, а когда вернулся, обнаружил её без колёс. Мужчина обратился в полицию.

Как сообщили в УМВД по ХМАО-Югре, на поиски злоумышленника ушли несколько дней. 59-летний житель Сургута заявил о краже автомобильных колес.

Оперативники выяснили, что днём неизвестный, находясь в одной из подземных парковок города, снял четыре колеса с автомобиля «Тойота» стоимостью около 80 тысяч рублей.

Злоумышленником оказался 38-летний неработающий житель города, у которого на дачном участке обнаружено похищенное. Мужчина пояснил, что пошел на преступление из-за финансовых проблем, колеса намеривался продать, а деньги потратить на погашение долгов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU