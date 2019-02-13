2019-02-13T09:50:03+03:00
Происшествия

Безработный сургутянин на парковке лишил колёс чужую «Тойоту»

Деньги нужны были на погашение долгов
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Фото с сайта УМВД по ХМАО-ЮгреФото с сайта УМВД по ХМАО-Югре
Изменить размер текста:

Житель Сургута оставил на парковке иномараку, а когда вернулся, обнаружил её без колёс. Мужчина обратился в полицию.

Как сообщили в УМВД по ХМАО-Югре, на поиски злоумышленника ушли несколько дней. 59-летний житель Сургута заявил о краже автомобильных колес.

Оперативники выяснили, что днём неизвестный, находясь в одной из подземных парковок города, снял четыре колеса с автомобиля «Тойота» стоимостью около 80 тысяч рублей.

Злоумышленником оказался 38-летний неработающий житель города, у которого на дачном участке обнаружено похищенное. Мужчина пояснил, что пошел на преступление из-за финансовых проблем, колеса намеривался продать, а деньги потратить на погашение долгов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Губернатор Югры примет участие в мероприятиях российского инвестиционного форума
В Покачах из детского сада эвакуировали 120 детей
В лесах ХМАО пропал охотник
Следующая неделя в Югре будет тёплой
Жителей Югры приглашают на акцию «Бурим лунки – спасаем рыбу»
Юный житель Лангепаса хранил 170 грамм «гашиша»
В Ханты-Мансийске волонтёры помогают пенсионерам настроить телевизоры на приём «цифры»
В колониях Югры объявлен карантин
В Нижневартовске открывается фотовыставка «Город в объективе событий»
На форуме в Сочи Югра презентует Всемирной шахматной Олимпиады
В Югре за нападение на полицейского осужден житель Челябинской области
В Ханты-Мансийске школьники после карантина сели за парты
В Югре снижается количество правонарушений
Стоматологам из Радужного задержали зарплату
Электроснабжение в доме по улице Чапаева в Нижневартовске восстановлено
На «Уроке цифры» дети научат роботов трудиться в зоопарке
В Югре для оценки госпрограмм установлены 190 целевых показателя
Житель Радужного задержан за хранение наркотиков
Нарушительница ДТП из Нижневартовска предъявила сотрудникам ДПС поддельные права
В Ханты-Мансийске из окна 11 этажа выпала пятиклассница
Выставка «Антикварная лавка» открылась в Нижневартовске
Продавец колёс из Мегиона перевёл мошеннику 220 тысяч рублей
Больницу в Талинке введут в эксплуатацию в июне 2019 года
Заключены под стражу трое мужчин за попытку убить жителя Нижневартовска
В Белоярском в 2020 году откроется новая школа
Югру в рамках фестиваля кинодебютов «Дух огня» посетят участники из 25 стран мира
Задержанной с крупной партией наркотиков югорчанке грозит пожизненный срок
Погорельцы из Нижневартовска уже сегодня могут вернуться в свои квартиры