Безработный сургутянин на парковке лишил колёс чужую «Тойоту»
Житель Сургута оставил на парковке иномараку, а когда вернулся, обнаружил её без колёс. Мужчина обратился в полицию.
Как сообщили в УМВД по ХМАО-Югре, на поиски злоумышленника ушли несколько дней. 59-летний житель Сургута заявил о краже автомобильных колес.
Оперативники выяснили, что днём неизвестный, находясь в одной из подземных парковок города, снял четыре колеса с автомобиля «Тойота» стоимостью около 80 тысяч рублей.
Злоумышленником оказался 38-летний неработающий житель города, у которого на дачном участке обнаружено похищенное. Мужчина пояснил, что пошел на преступление из-за финансовых проблем, колеса намеривался продать, а деньги потратить на погашение долгов.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU