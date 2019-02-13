2019-02-13T09:42:07+03:00
Звезды

Югру в рамках фестиваля кинодебютов «Дух огня» посетят участники из 25 стран мира

В округе состоятся премьеры детско-юношеских фильмов, мультипликационных работ, этнокультурных фильмов
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта организаторов фестиваляФото с сайта организаторов фестиваля
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География 17-го фестиваля — 25 стран-участниц. Запланировано показать около 170 кинолент. Публику ждут творческие встречи с режиссерами, актерами и продюсерами, выставка Станислава Говорухина и многое другое. Еще югорчане увидят фильм «Амбивалентность», в котором снялся наш земляк Егор Морозов.

Об этом рассказали представители оргкомитета при обсуждении подготовки к мероприятию.

Особенность этого года станут специальные кинопрограммы «Эхо». Югру ждут премьеры детско-юношеских фильмов, мультипликационных работ, этнокультурных фильмов, приуроченных к Международному году языков коренных народов.

- Международное жюри в этом году абсолютно замечательное. Его возглавляет режиссер, который обладает венецианским «Золотым львом» и «Серебряным медведем». Актерское жюри также сформировано, — сказала вице-президент фестиваля Мария Зверева, добавив, что персоналии будут озвучены уже на следующей неделе на пресс-конференции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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