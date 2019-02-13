Задержанной с крупной партией наркотиков югорчанке грозит пожизненный срок

13 Февр. 09:24 2019-02-13T09:24:25+03:00

Женщина так зарабатывала на жизнь

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Более 300 граммов наркотиков обнаружили оперативники у 32-летней жительницы посёлка Пойковский. Женщина была «закладчицей».

Оперативники Нефтеюганского района при досмотре обнаружили в рюкзаке задержанной опорошкообразное вещество светлого цвета, схожее с наркотическим. Экспертиза показала, что изъятое является наркотиком синтетического происхождения массой около 80 граммов.

Кроме того, сотрудниками полиции на обочине автодороги так же был обнаружен сверток с той же «синтетикой» массой более 250 граммов. Оперативники выяснили, что злоумышленница зарабатывала на жизнь, делая так называемые «закладки».

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств в особо крупном размере». Она арестована. Женщине грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU