Житель Нягани в чужом доме «разжился» телефоном

13 Февр. 08:50 2019-02-13T08:50:44+03:00

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Телефон стоимостью десять тысяч рублей украл житель Нягани. За кражу ему грозит реальный срок лишения свободы.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, 20-летний ранее судимый житель Нягани из дома в переулке Майский похитил мобильный телефон,. Сумма ущерба составила 10000 рублей. Следственным отделом полиции города возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 52 преступления, раскрыто 40, из них: вымогательство, 3 грабежа, 4 факта мошенничества, 11 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и 9 краж.

ИСТОЧНИК KP.RU