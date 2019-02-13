В Югре выявлено 80 новых источников радиации

13 Февр. 08:45 2019-02-13T08:45:06+03:00

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Такая информация прозвучала на прошедшем в Ханты-Мансийске семинаре радиационной безопасности в регионе.

За последние 20 лет в Ханты-Мансийском автономном округе обнаружено 80 незарегистрированных источников, распространяющих радиацию. Большая часть их них – наследство советского периода.

Об этом рассказали участники семинара по радиационной безопасности в Ханты-Мансийске. В 80-х годах прошлого века в Югре при помощи ядерных взрывов увеличивали производительность нефтяных скважин. Радиационные захоронения находятся на месторождениях в окрестностях Игрима, Лемпино, Талинки, а также Пыть-Яха и Лянтора. И не представляют опасности для здоровья человека.

Источники ионизирующего излучения сегодня являются около 300 предприятий оекруга, в числе которых больницы. При этом, специалисты постоянно контролируют ситуацию, радиационный фон нормальный.

ИСТОЧНИК KP.RU