Полицейские Советского задержали «чёрного» лесоруба

13 Февр. 08:31 2019-02-13T08:31:55+03:00

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Стражи порядка Советского района Ханты-Мансийского автономного округа установили злоумышленника, который осуществил незаконную рубку деревьев.

Как сообщили в полиции УМВД по ХМАО-Югре, «чёрным» лесорубом оказался ранее судимый 46-летний мужчина. Он произвел незаконную рубку лесных насаждений на общую сумму более 50000 рублей. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В Югре за прошедшие сутки раскрыто 3 ранее зарегистрированных преступлений, из них: кража, причинение легкого вреда здоровью и причинение тяжких телесных повреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU