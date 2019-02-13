В Ханты-Мансийске на дне зимних видов спорта горожане могут сфотографироваться со знаменитыми спортсменами

13 Февр. 08:00 2019-02-13T08:00:39+03:00

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В спортивной школе олимпийского резерва 24 февраля состоится спортивный праздник «День зимних видов спорта», посвящённый 60-летнему Юбилею учреждения.

Согласно программе мероприятия, торжественное открытие состоится в 10:00. Затем пройдёт награждение победителей и призёров по итогам турнира по хоккею за Кубок муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва» среди команд спортсменов 2008-2009 годов рождения. В 11:00 гостей ждут веселые лыжные эстафеты, а также мастер-классы для всех желающих по сноуборду и хоккею.

Горожан ждут фотосессии с известными спортсменами, ветеранами спорта; прокат лыж.

ИСТОЧНИК KP.RU