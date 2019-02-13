2019-02-13T07:56:27+03:00
Происшествия

Югорчанин сдал в пункт приёма металла чужой гараж с имуществом

Хозяин нашёл лишь тёмное пятно земли на месте металлического бокса
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта УМВД по ХМАО-ЮгреФото с сайта УМВД по ХМАО-Югре
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Безработный житель Советского сдал обнаружил способ подзаработать, не думая, что имущество имеет владельца. Злоумышленника нашли полицейские.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, полицейскими оперативно установлена личность злоумышленника. Им оказался 28-летний неработающий житель города Советский. Со слов мужчины, в районе одного из расселенных домов по улице Промышленная города Советский он заприметил, как ему показалось, бесхозный гараж, который снаружи был обшит металлом. Створка одной из дверей помещения была открыта настежь. Зайдя внутрь, он обнаружил там коляску и раму от старого мотоцикла. Гараж и находящееся в нем имущество мужчина решил сдать на металлолом. Договорившись со своими знакомыми, он нанял спецтехнику для разбора и погрузки гаража и мотоцикла, которые сдал в пункт приема металлолома. Сумма ущерба составила 25 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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