За минувшие сутки в Югре в 1 ДТП пострадал 1 человек
Жёсткое ДТП, в результате которого пострадала пассажирка, случилось с участием двух иномарок в Нижневартовске.
По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, около 8 утра 12 февраля в городе Нижневартовск водитель за рулём «Ниссан Х-Трейл», при выезде с прилегающей территории на главную дорогу улицы Маршала Жукова, не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем «Киа Рио».
В результате ДТП 30-летняя пассажир Киа получила телесные повреждения.
За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 1 дорожно-транспортное происшествие, в котором 1 человек получил травмы. Задержано 10 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 2 – за отказ от медицинского освидетельствования и 1 – за повторное управление с признаками опьянения. 23 водителя привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.
ИСТОЧНИК KP.RU