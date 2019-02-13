За минувшие сутки в Югре в 1 ДТП пострадал 1 человек

13 Февр. 07:40 2019-02-13T07:40:12+03:00

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Жёсткое ДТП, в результате которого пострадала пассажирка, случилось с участием двух иномарок в Нижневартовске.

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, около 8 утра 12 февраля в городе Нижневартовск водитель за рулём «Ниссан Х-Трейл», при выезде с прилегающей территории на главную дорогу улицы Маршала Жукова, не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем «Киа Рио».

В результате ДТП 30-летняя пассажир Киа получила телесные повреждения.

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 1 дорожно-транспортное происшествие, в котором 1 человек получил травмы. Задержано 10 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 2 – за отказ от медицинского освидетельствования и 1 – за повторное управление с признаками опьянения. 23 водителя привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU