Один человек скончался после пожара в пятиэтажке Нижневартовска

13 Февр. 07:25 2019-02-13T07:26:38+03:00

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Скончался один из жителей эвакуированного дома №49 по улице Чапаева в Нижневартовске. По предварительной информации медиков, причиной мог послужить сердечный приступ. Не исключено, что его мог спровоцировать пожар.

Напомним, в результате пожара в жилом пятиэтажном доме по улице Чапаева были эвакуированы 39 человек. Два человека пострадали. Один скончался, другой в тяжёлом состоянии.

Людей доставили в пункт временного размещения, организованный в 15 школе.

Сегодня утром, 13 февраля, состоится заседание комиссии ЧС и будет известно какие меры поддержки будут оказаны пострадавшим при пожаре дома №49 по улице Чапаева. Постоянно на телефонной связи с губернатором Югры Натальей Комаровой глава города Нижневартовска Василий Тихонов. Он доложил главе региона о предпринятых мерах по размещению эвакуированных жильцов и ликвидации возгорания. Ситуация - на личном контроле губернатора Югры.

Накануне в пункт временного размещения были доставлены гигиенические наборы: мыло, шампунь, полотенца, зубная паста. Для жильцов дома утром предоставлен завтрак.

Фото с сайта администрации города Нижневартовск

Напомним, возгорание произошло на кровле 49 жилого дома по улице Чапаева. Сообщении о возгорании пожарным поступило около пяти часов вечера.

Специалисты прокомментировали информацию о том, что в загоревшемся доме по улице Чапаева, 49, якобы проводили работы по капитальному ремонту здания.

По данным управляющей компании, 12 февраля ремонтных работ не проводилось.

Добавим, дом по адресу: улица Чапаева, 49 построен в 1979 году. Он находится под управлением УК №2 с 28 апреля 2010 года. В доме четыре подъезда, всего 70 квартир, в которых прописаны 202 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU