Погода в Югре 13 февраля: - 4 градуса и небольшой снег
В среду 13 февраля в Ханты-Мансийском автономном округе переменная облачность. Местами небольшой снег, слабая метель. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха днём составит -4,-9 ºС, в восточных районах -14,-19 ºС.
В Ханты-Мансийске переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха днём составит -6,-8 ºС.
В Сургуте облачная погода, возможен небольшой снег. Ветер юго-западный 3-9 метров в секунду. Температура воздуха: -8, - 4 градуса.
В Нижневартовске облачная погода и снегопад. Ветер юго-западный, южный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха: -13, - 4 градуса.
ИСТОЧНИК KP.RU