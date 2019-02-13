Погода в Югре 13 февраля: - 4 градуса и небольшой снег

13 Февр. 06:57 2019-02-13T06:57:23+03:00

В Югре сегодня минус 4 градуса Фото: Татьяна Коркина

Изменить размер текста: A A

В среду 13 февраля в Ханты-Мансийском автономном округе переменная облачность. Местами небольшой снег, слабая метель. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха днём составит -4,-9 ºС, в восточных районах -14,-19 ºС.

В Ханты-Мансийске переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха днём составит -6,-8 ºС.

В Сургуте облачная погода, возможен небольшой снег. Ветер юго-западный 3-9 метров в секунду. Температура воздуха: -8, - 4 градуса.

В Нижневартовске облачная погода и снегопад. Ветер юго-западный, южный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха: -13, - 4 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU