2019-02-12T18:59:30+03:00
Происшествия

В Мегионе нетрезвый адвокат ударил полицейского

Юриста могут лишить свободы
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта СУ СК по ХМАО-ЮгреФото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре
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Воздействие алкоголя или плохое настроение стало результатом безобразного поведения адвоката из Мегиона. Защищавший перед судом горожан мужчина сейчас сам является фигурантом двух уголовных дел.

Как сообщает следственный комитет Югры, возбуждено уголовное дело в отношении одного из адвокатов коллегии адвокатов ХМАО - Югры по статьям «Оскорбление представителя власти» и «Применения насилия в отношении представителя власти».

Согласно материалам дела, нападение на полицейского случилось вечером 15 января 2019 года. Адвокат, находясь в состоянии алкогольного, в районе дома 22/1 по улице Садовая в Мегионе прилюдно оскорбил сотрудника полиции, пресекающего совершаемое им административное правонарушение.

За буйство мужчина был доставлен в отделение полиции Мегиона, где из мести за его задержание он ударил другого сотрудника полиции рукой по лицу.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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