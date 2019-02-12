Житель Сургута пытался переправить в колонию 100 граммов наркотиков

12 Февр. 18:49 2019-02-12T18:49:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Югорчане не оставляют попыток передать в места заключения запрещенные вещи и вещества. Накануне сотрудники УФСИН по ХМАО-Югре пресекли попытку передачи в колонию партии наркотиков.

По информации профильного ведомства, 11 февраля на прилегающей территории исправительной колонии № 11 в Сургуте была пресечена попытка доставки наркотических средств. Задержан 40-летний житель Сургута, у которого при личном досмотре было обнаружено и изъято вещество. По заключению экспертов веществом оказался синтетический наркотик массой 100,44 грамма.

По данному факту в отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Злоумышленник заключен под стражу. Ему грозит срок до десяти лет лишеняи свободы.

Напомним, ранее в колонии Сургута и Нижневартовска злоумышленники с помощью квадракоптеров пытались доставить мобильные телефоны и сим-карты. Их действия также пресекли сотрудники УФСИН.

ИСТОЧНИК KP.RU