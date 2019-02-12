В Нижневартовске из горящей пятиэтажки эвакуированы 39 человек. Есть пострадавшие

12 Февр. 18:25 2019-02-12T18:25:38+03:00

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Пятиэтажный жилой дом по улице Чапаева, 49 в Нижневартовске загорелся сегодня днём, 12 февраля, около пяти часов вечера. В данный момент известно о двух пострадавших. Один находится в тяжёлом состоянии, второй в состоянии средней степени тяжести. Медицинская помощь оказывается в полном объеме.

В пресс-службе МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу корреспонденту «Комсомольская правда – Югра» сообщили, что пожару присвоена высокая категория сложности. Из дома были эвакуированы 39 человек. Огонь распространился по кровле на площади 100 квадратных метров. В тушении огня задействованы около 40 человек и 8 единиц спехтехники.

На месте происшествия работают служба скорой помощи, полиция, экстренные службы. На место ЧП прибыл глава города Василий Тихонов. По его поручению для жителей дома предоставлены теплые автобусы.

- Люди все эвакуированы. В квартирах никого нет. Мы понимаем, что нам предстоит большинство из них разместить во временном жилье. Мы это сделаем, у нас достаточно таких помещений предусмотрено. Сейчас подъедут автобусы, чтобы люди не находились на холоде. Полиция оцепила территорию, организована охрана, чтобы не было мародерства. Первоначальные меры, которые необходимы, нами приняты. Жителей по всем вопросам будем ориентировать на службу 112. Но любые вопросы, любая помощь, которая будет требоваться от нас, также будем оказывать - отметил Василий Тихонов.

Пункт временного размещения развернут в школе №15 города Нижневартовск. Текущую информацию по ситуации можно получить по номеру 112.

По информации начальника 5 ОФПС по ХМАО-Югре Виталия Хворых, на момент прибытия пожарных расчётов наблюдалось открытое горение в чердачном помещении с переходом огня на кровлю. В первую очередь была проведена эвакуация.

Причина возгорания устанавливается органами дознания МЧС России.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.ugra.kp.ru/video/embed/691471" frameborder="0"></iframe> В Нижневартовске горит пятиэтажный жилой дом.

ИСТОЧНИК KP.RU