2019-02-12T15:37:02+03:00
Общество

В Югре каждый четвёртый житель округа получает социальную поддержку

Будет продолжена социальная поддержка нуждающихся, в связи с рождением первого ребёнка
Алена Кульмухаметова
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Ежегодно правительством Югры на меры социальной поддержки для всех категорий граждан выделяется около 16 миллиардов рублей. Такие цифры озвучила глава департамента социального развития Югры Светлана Давиденко.

Было отмечено, что 408 000 югорчан, родившихся с 1 января 1993 по 31 декабря 2017 года, получили единовременную выплату в связи с празднованием 25-летия Конституции России и началом «Десятилетия детства».

В 2019 году будет продолжена социальная поддержка нуждающихся, в связи с рождением первого ребёнка. Более 2 500 югорчан получат выплаты за первенцев. Еще одно важное направление — формирование региональной модели по сопровождению граждан пожилого возраста и активизация здорового образа жизни.

Развитие получит и добровольческое направление, цифровизация оказания социальных услуг. Также запланирована материальная помощь на приобретение и установку оборудования для вещания цифрового ТВ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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