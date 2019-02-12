У безработного когалымчанина в кармане куртки обнаружили «синтетику»

12 Февр. 15:15 2019-02-12T15:15:09+03:00

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Полицейские Когалыма провели рейд по выявлению горожан, причастных к незаконному обороту наркотиков. Им удалось задержать двух человек.

Так, днём на проспекте Шмидта был задержан 25-летний безработный житель Когалыма. При досмотре в кармане куртки полицейские обнаружили и изъяли у когалымчанина полимерный пакет с порошкообразным веществом светлого цвета. Эксперты установили, что вещество является синтетическим наркотиком массой 0,49 грамма. Мужчина пояснил, что приобрел наркотик для личного употребления через сеть Интернет.

В этот же день около 19 часов на улице Прибалтийской полицейские задержали 24-летнего местного жителя, у которого в кармане куртки находился полимерный пакет с гашишем, который содержит в своем составе также синтетический наркотик массой 0,29 грамма.

Возбуждены уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU