У безработного когалымчанина в кармане куртки обнаружили «синтетику»
Полицейские Когалыма провели рейд по выявлению горожан, причастных к незаконному обороту наркотиков. Им удалось задержать двух человек.
Так, днём на проспекте Шмидта был задержан 25-летний безработный житель Когалыма. При досмотре в кармане куртки полицейские обнаружили и изъяли у когалымчанина полимерный пакет с порошкообразным веществом светлого цвета. Эксперты установили, что вещество является синтетическим наркотиком массой 0,49 грамма. Мужчина пояснил, что приобрел наркотик для личного употребления через сеть Интернет.
В этот же день около 19 часов на улице Прибалтийской полицейские задержали 24-летнего местного жителя, у которого в кармане куртки находился полимерный пакет с гашишем, который содержит в своем составе также синтетический наркотик массой 0,29 грамма.
Возбуждены уголовные дела.
ИСТОЧНИК KP.RU