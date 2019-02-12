В Ханты-Мансийске установлен 321 контейнер для раздельного сбора мусора

12 Февр. 14:47 2019-02-12T14:47:40+03:00

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Вопросы в организации системы по обращению с твердыми коммунальными отходами обсудили в Ханты-Мансийске.

Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин сообщил, что в городе организовано 775 мест накопления ТКО, ведется работа по раздельному накоплению мусора. Всего установлен 321 контейнер для раздельного сбора отходов, из них 175 – для макулатуры, 142 – для пластика и 4 – для использованных батареек, термометров и ламп. В этом году планируется дополнительно приобретение 270 евроконтейнеров. Прием люминесцентных и ртутьсодержащих ламп осуществляют управляющие компании, в городе четыре специализированных пункта сбора данных отходов.

С начала года Региональной службой по тарифам установлен единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с ТКО. Для жителей Ханты-Мансийска он составляет 731,80 руб/кубометр. Также был установлен норматив накопления мусора на одного человека. Таким образом, плата за услугу составляет для жителей многоквартирных домов – 133,55 рублей в месяц с человека, для жителей индивидуальных жилых домов – 200,87.

Отдельным категориям граждан оказываются меры социальной поддержки при осуществлении платы за обращение с твердыми коммунальными отходами. Численность получателей такой меры поддержки в 2019 году в Ханты-Мансийске составляет 8618 человек. Право на компенсацию данной услуги впервые приобрели многодетные семьи, инвалиды и семьи с детьми-инвалидами из числа собственников жилых помещений. Компенсация назначается в беззаявительном порядке с момента начала платежей.

ИСТОЧНИК KP.RU