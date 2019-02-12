2019-02-12T14:47:40+03:00
Общество

В Ханты-Мансийске установлен 321 контейнер для раздельного сбора мусора

Плата за услугу составляет для жителей многоквартирных домов – 133,55 рублей в месяц с человека
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Фото с сайта администрации города Ханты-МансийскФото с сайта администрации города Ханты-Мансийск
Изменить размер текста:

Вопросы в организации системы по обращению с твердыми коммунальными отходами обсудили в Ханты-Мансийске.

Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин сообщил, что в городе организовано 775 мест накопления ТКО, ведется работа по раздельному накоплению мусора. Всего установлен 321 контейнер для раздельного сбора отходов, из них 175 – для макулатуры, 142 – для пластика и 4 – для использованных батареек, термометров и ламп. В этом году планируется дополнительно приобретение 270 евроконтейнеров. Прием люминесцентных и ртутьсодержащих ламп осуществляют управляющие компании, в городе четыре специализированных пункта сбора данных отходов.

С начала года Региональной службой по тарифам установлен единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с ТКО. Для жителей Ханты-Мансийска он составляет 731,80 руб/кубометр. Также был установлен норматив накопления мусора на одного человека. Таким образом, плата за услугу составляет для жителей многоквартирных домов – 133,55 рублей в месяц с человека, для жителей индивидуальных жилых домов – 200,87.

Отдельным категориям граждан оказываются меры социальной поддержки при осуществлении платы за обращение с твердыми коммунальными отходами. Численность получателей такой меры поддержки в 2019 году в Ханты-Мансийске составляет 8618 человек. Право на компенсацию данной услуги впервые приобрели многодетные семьи, инвалиды и семьи с детьми-инвалидами из числа собственников жилых помещений. Компенсация назначается в беззаявительном порядке с момента начала платежей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Губернатор Югры примет участие в мероприятиях российского инвестиционного форума
В Покачах из детского сада эвакуировали 120 детей
В лесах ХМАО пропал охотник
Следующая неделя в Югре будет тёплой
Жителей Югры приглашают на акцию «Бурим лунки – спасаем рыбу»
Юный житель Лангепаса хранил 170 грамм «гашиша»
В Ханты-Мансийске волонтёры помогают пенсионерам настроить телевизоры на приём «цифры»
В колониях Югры объявлен карантин
В Нижневартовске открывается фотовыставка «Город в объективе событий»
На форуме в Сочи Югра презентует Всемирной шахматной Олимпиады
В Югре за нападение на полицейского осужден житель Челябинской области
В Ханты-Мансийске школьники после карантина сели за парты
В Югре снижается количество правонарушений
Стоматологам из Радужного задержали зарплату
Электроснабжение в доме по улице Чапаева в Нижневартовске восстановлено
На «Уроке цифры» дети научат роботов трудиться в зоопарке
В Югре для оценки госпрограмм установлены 190 целевых показателя
Житель Радужного задержан за хранение наркотиков
Нарушительница ДТП из Нижневартовска предъявила сотрудникам ДПС поддельные права
В Ханты-Мансийске из окна 11 этажа выпала пятиклассница
Выставка «Антикварная лавка» открылась в Нижневартовске
Продавец колёс из Мегиона перевёл мошеннику 220 тысяч рублей
Больницу в Талинке введут в эксплуатацию в июне 2019 года
Заключены под стражу трое мужчин за попытку убить жителя Нижневартовска
В Белоярском в 2020 году откроется новая школа
Безработный сургутянин на парковке лишил колёс чужую «Тойоту»
Югру в рамках фестиваля кинодебютов «Дух огня» посетят участники из 25 стран мира
Задержанной с крупной партией наркотиков югорчанке грозит пожизненный срок
Погорельцы из Нижневартовска уже сегодня могут вернуться в свои квартиры