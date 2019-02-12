Нетрезвый водитель Урая: я пьяный езжу лучше, чем 90 процентов водителей нашего города
Накануне в Урае сотрудники ГИБДД задержали 31-летнего нетрезвого водителя, который врезался на авто во впереди движущийся автомобиль.
Как выяснили госавтоинспекторы, мужчина не имел прав на управление транспортным средством. Ранее судом был лишён водительского удостоверения на 3 года.
Сам мужчина поясняет, что полицейские задерживают его не первый, и даже не во второй раз пьяным за рулём:
- Меня раз пять лишали уже, - рассказывает нарушитель.
На вопрос стражей порядка, почему он садится в таком состоянии за руль, водитель ответил:
- Да потому что я в таком состоянии езжу лучше, чем 90 процентов водителей нашего города.
В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Нетрезвый водитель Урая: я пьяный езжу лучше, чем 90 процентов водителей нашего города.
ИСТОЧНИК KP.RU