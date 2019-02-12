2019-02-12T14:25:29+03:00
Происшествия

Нетрезвый водитель Урая: я пьяный езжу лучше, чем 90 процентов водителей нашего города

Мужчину задерживают в таком состоянии даже не во второй раз [ВИДЕО]
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта пиксабайФото с сайта пиксабай
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Накануне в Урае сотрудники ГИБДД задержали 31-летнего нетрезвого водителя, который врезался на авто во впереди движущийся автомобиль.

Как выяснили госавтоинспекторы, мужчина не имел прав на управление транспортным средством. Ранее судом был лишён водительского удостоверения на 3 года.

Сам мужчина поясняет, что полицейские задерживают его не первый, и даже не во второй раз пьяным за рулём:

- Меня раз пять лишали уже, - рассказывает нарушитель.

На вопрос стражей порядка, почему он садится в таком состоянии за руль, водитель ответил:

- Да потому что я в таком состоянии езжу лучше, чем 90 процентов водителей нашего города.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Нетрезвый водитель Урая: я пьяный езжу лучше, чем 90 процентов водителей нашего города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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