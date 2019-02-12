2019-02-12T13:46:39+03:00
Общество

Ханты-Мансийск назван шахматным центром России

В столице Югры сразятся 128 сильнейших шахматистов со всего мира
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта пиксабайФото с сайта пиксабай
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Министр спорта РФ Павел Колобков назвал Ханты-Мансийск шахматным центром. Это произошло во время рабочей встрече министра спорта с президентом РФ Владимир Путин.

На встрече были обсуждены вопросы развития массового спорта в стране и подготовка к проведению в России крупных международных спортивных мероприятий. Среди представленных министром — Кубок мира по шахматам в Ханты-Мансийске.

Соревнования пройдут с 9 сентября по 4 октября. Здесь сразятся 128 сильнейших шахматистов со всего мира, включая действующего чемпиона мира, чемпионку мира среди женщин и первых 18 игроков по рейтингу. Кстати, Ханты-Мансийск примет Кубок мира уже в пятый раз.

Отметим, что президент Российской шахматной федерации (РШФ) Андрей Филатов не исключает, что 14-й чемпион мира Владимир Крамник, объявивший о завершении карьеры, может принять участие в шахматной Олимпиаде-2020 в Ханты-Мансийске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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