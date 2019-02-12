У жителя Сургута при продаже детской коляски с банковской карты исчезли 117 тысяч рублей

12 Февр. 13:34 2019-02-12T13:34:02+03:00

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Молодой сургутянин сам назвал незнакомцу все данные карты и пароли от карты. Вскоре списались деньги. Полицейские пока не нашли злоумышленников.

Стражи порядка установили, что заявитель на популярном сайте бесплатных объявлений опубликовал информацию о продаже детской коляски за 1500 рублей. На указанный им номер телефона позвонил потенциальный покупатель и заверил сургутянина, что намерен купить коляску посредством он-лайн перевода. Для этого необходимо назвать данные банковской карты и пароли, которые поступят в смс-сообщениях.

Заявитель сообщил незнакомому мужчине все данные карты и пароли. В результате чего лишился с банковского счета денежных средств в сумме 117 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU