У жителя Сургута при продаже детской коляски с банковской карты исчезли 117 тысяч рублей
Молодой сургутянин сам назвал незнакомцу все данные карты и пароли от карты. Вскоре списались деньги. Полицейские пока не нашли злоумышленников.
Стражи порядка установили, что заявитель на популярном сайте бесплатных объявлений опубликовал информацию о продаже детской коляски за 1500 рублей. На указанный им номер телефона позвонил потенциальный покупатель и заверил сургутянина, что намерен купить коляску посредством он-лайн перевода. Для этого необходимо назвать данные банковской карты и пароли, которые поступят в смс-сообщениях.
Заявитель сообщил незнакомому мужчине все данные карты и пароли. В результате чего лишился с банковского счета денежных средств в сумме 117 тысяч рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU