В Сургуте нетрезвый водитель уснул в машине после ДТП

12 Февр. 12:53 2019-02-12T12:53:30+03:00

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Пьяный водитель совершил ДТП на улице Энтузиастов, 59 в Сургуте, а после происшествия мирно уснул в машине. Участница аварии вызвала полицию.

Как сообщили госавтоинспекторы, ДТП случилось 11 февраля рядом с остановкой «магазин Восход». Мужчина за рулём «Опель Корса», двигаясь со стороны проспекта Ленина, врезалась в «Тойоту», которая ехала впереди него. Водитель «Тойоту» хотела оформить ДТП по европротоколу, но заметила, что водитель находится в алкогольном опьянении, и вызвала полицию.

Приехавшие на место ДТП полицейские предложили водителю «Опеля» пройти освидетельствование при помощи алкотестера, но мужчина отказался, а после уснул в патрульном автомобиле. По факту случившегося полиция начала административное разбирательство.

Отметим, что за минувшие сутки в Югре задержаны 2 нетрезвых водителей, семь человек отказались пройти медосвидетельствование.

ИСТОЧНИК KP.RU