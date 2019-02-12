Таможенники Нижневартовска изъяли из магазина большую партию джинсов
Вещи оказались подделкой
Фото с сайта пиксабай
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Мужчины из Нижневартовска останутся без обновок. Накануне таможенники изъяли крупную партию контрафактного товара, состоящего из мужского гардероба.
В одном из торговых комплексов города были выявлены факты реализации более 120 единиц товаров с явными признаками контрафактности. Предметы мужского гардероба:
джинсы, кофты, костюмы, шапки, носки были с логотипами известных фирм Boss, Armani, Calvin Klein, Tоmmу Hilfiger, Lacoste, Gucci, Philipp Plein.
Все товары изъяты сотрудниками полиции.
На данный момент проводятся необходимые процессуальные действия, направленные на привлечение виновных лиц к ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU