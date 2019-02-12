Таможенники Нижневартовска изъяли из магазина большую партию джинсов

12 Февр. 12:34 2019-02-12T12:34:23+03:00

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Мужчины из Нижневартовска останутся без обновок. Накануне таможенники изъяли крупную партию контрафактного товара, состоящего из мужского гардероба.

В одном из торговых комплексов города были выявлены факты реализации более 120 единиц товаров с явными признаками контрафактности. Предметы мужского гардероба:

джинсы, кофты, костюмы, шапки, носки были с логотипами известных фирм Boss, Armani, Calvin Klein, Tоmmу Hilfiger, Lacoste, Gucci, Philipp Plein.

Все товары изъяты сотрудниками полиции.

На данный момент проводятся необходимые процессуальные действия, направленные на привлечение виновных лиц к ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU