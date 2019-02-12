2019-02-12T11:52:32+03:00
Общество

В Ханты-Мансийске движение «Юнармия» набирает популярность среди подростков

В него вступают дети от пяти лет
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта администрации города Ханты-МансийскФото с сайта администрации города Ханты-Мансийск
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Штаб «Юнармии» в Югре по состоянию на начало текущего года насчитывает 22 муниципальных штаба, в состав которых входят 65 юнармейских отрядов общим количеством 2922 человека, из них более 40% - юнармейцы города Ханты-Мансийска.

Такого показателя Ханты-Мансийску удалось добиться за полтора года развития движения. За это время общая численность вступивших в ряды «Юнармии» достигла около 1200 школьников.

Также в столице региона увеличилась доля детей от 5 до 18 лет, вовлеченных в мероприятия патриотической направленности, занимающихся военно-прикладными и техническими видами спорта до 57%.

Кроме положительной динамики и роста числа «новобранцев», радуют и качественные показатели. В 2017 году прошел первый слет участников движения, на котором был определен состав штаба. В него вошли представители городского военного комиссариата, руководители муниципальных военно-патриотических клубов, депутаты Думы Ханты-Мансийска, югорские спортсмены с мировыми именами. За период 2017-2018 годов ханты-мансийские юнармейцы дважды вошли в пятерку лидеров на окружных слетах по военно-прикладным видам спорта, а также приняли участие в военно-патриотической смене лагеря «Застава», городском смотр-конкурсе строевой песни, конкурсе знаменосцев, и в торжественных мероприятиях, посвященных Дню Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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