2019-02-12T11:22:49+03:00
Общество

ХМАО поставляет лес в семь стран мира

Хвойные деревья пользуются большим спросом
Алена Кульмухаметова
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Фото предоставлено Россельхознадзором ХМАОФото предоставлено Россельхознадзором ХМАО
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Лес, вывозимый из Ханты-Мансийского автономного округа, подвергается тщательной проверке нескольких ведомств.

Так, специалистами регионального Управления Россельхознадзора продолжается активная работа по досмотру лесопродукции и пиломатериалов, отгружаемых из Советского и Октябрьского районов Югры.

Только с начала 2019 года на экспорт были отправлены 41799,3135 м3 древесины, в Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Китай, Египет, Австрию и Венгрию.

Также деловая древесина и пиломатериалы направляются из Югры в Ленинградскую и Астраханскую области, Карачаево-Черкесскую Республику. Объем отгружаемой продукции составил – 614,57 м3. Вся лесопродукция проходит фитосанитарный контроль. Отметим, что основными породами деревьев, вывозимых из Советского и Октябрьского районов, являются сосна обыкновенная, ель обыкновенные, лиственница, сосна сибирская кедровая, пихта сибирская.

ИСТОЧНИК KP.RU

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