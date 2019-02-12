2019-02-13T07:43:04+03:00
Общество

Цены на проезд в автобусах Сургута могут снизить

Горожане устраивают флешмобы и акции протеста
Алена Кульмухаметова
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Стоимость проезда решено вернуть к прежним 25 рублям, но всего на 4 месяцаСтоимость проезда решено вернуть к прежним 25 рублям, но всего на 4 месяцаФото: Татьяна Коркина
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Сургутян возмущает резкий рост цены за проезд на общественном транспорте на 13 маршрутных автобусах города. Цена с 25 рублей возросла до 40 рублей. Двукратное увеличение стоимости проезда бьёт по карману горожан.

Оставить подобное без внимания жители Сургута не могли и устроили флешмоб. Они перестали пользоваться общественным транспортом и прикрепили на спины листы с надписью «Нет денег на автобус». Кто-то пересел на велосипеды, кто идёт пешком, но в масштабной акции-протесте приняли участие и дети, и взрослые.

Оставить без внимания подобный протест местные власти не могли.

- Получился большой отрицательный резонанс со стороны населения города по переводу перевода регулируемых тарифов на нерегулируемые. Поэтому задачу мы решаем больше для населения города, чтобы обеспечить всех людей транспортной доступностью по тем ценам, – отметил директор департамента городского хозяйства администрации Сургута Роман Богач.

Стоимость проезда решено вернуть к прежним 25 рублям, но всего на 4 месяца. Даже на этот период времени необходимо субсидировать маршруты на 75 миллионов рублей. Что перевозчики будут делать к концу лета, неизвестно. В отдаленных планах администрации перевести все 22 маршрута обратно на регулируемый тариф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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