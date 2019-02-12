Метель раскрыла кражу в поселке Пойковский

12 Февр. 10:45 2019-02-12T10:45:56+03:00

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Кражу стройматериалов раскрыла служебная собака в Нефтеюганском районе. Она привела полицейских в гаражный кооператив.

Жителя городского поселения Пойковский обратился в полицию с заявлением о краже. Неизвестный проник в его квартиру, откуда украл стройматериалы.

На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа вместе со служебно-розыскной собакой по кличке Метель. Собака привела сотрудников полиции в гаражный кооператив, где и было обнаружено похищенное имущество.

Оперативники выяснили, что вором оказался сосед заявителя.

Мужчина знал о том, что в квартире идёт ремонт. Ночью он разбил окно и проник в жилище. Ценности он вынес в три захода. Добычей злоумышленника стали 4 упаковки минеральной ваты, 10 рулонов обоев и циркулярная пила. Ущерб составил более 30 000 рублей. Похищенное он хотел продать.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU