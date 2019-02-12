2019-02-12T10:14:25+03:00
Звезды

Государственная библиотека Югры запускает акцию «85 добрых дел к 85-летию библиотеки»

Помимо юбилейных событий, команда библиотеки готовит и изменения пространства
Алена Кульмухаметова
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Фото из открытых источниковФото из открытых источников
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В 2019 году откроется YouTube-канал «Первый библиотечный», много ярких событий будет связано с театральной студией «Живые страницы», состоятся конкурсы «Читатель года», «Однажды в библиотеке», «Моя библиотека» и другие. Краеведческий проект «Прогулки по Ханты-Мансийску» даст возможность горожанам познакомиться с достопримечательностями окружного центра и продемонстрировать знание его истории.

Таким образом отпразднует своё 85-летие со дня образования государственная библиотека Югры.

По словам заместителя начальника управления по вопросам культурной политики и культурных ценностей – начальника отдела музеев, библиотек, выставочной деятельности и историко-культурного наследия департамента культуры Югры Елены Берендеевой, библиотека давно стала центром притяжения читателей, писателей, краеведов, ученых, взрослых и юных жителей автономного округа.

Директор библиотеки Ольга Павлова рассказала, что коллектив учреждения последние два года работал над стратегией развития. Были проведены самые разные исследования, в том числе с привлечением экспертов, намечены новые пути деятельности.

- Многие проекты уже воплощаются в жизнь. Самый яркий краеведческий проект, поддержанный грантом президента России, – «Земляки». В 2019 году он получит новые направления развития. Значительным событием в юбилейный год станет акция «85 добрых дел к 85-летию библиотеки», которая стартует 14 февраля. Акция «Дарите книги с любовью», к участию в которой приглашаются все югорчане, даст начало множеству других добрых мероприятий, – акцентировала она.

Библиотека уделяет особое внимание работе с молодежью. Так, в прошлом году был открыт новый отдел по работе с детьми и юношеством. На сегодняшний день 30% от общего числа читателей библиотеки составляют дети.

Помимо юбилейных событий, команда библиотеки готовит и изменения пространства. Уже открыта «Литературная кофейня», где в ближайшем будущем пройдет множество интеллектуальных мероприятий. Меняется дизайн музея истории библиотечного дела Югры имени Н.В. Лангенбах. Также запланировано открытие киоска «СовоМания», где можно будет купить различные сувениры, открытки и другую подарочную продукцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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