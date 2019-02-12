Рецидивист из Нягани выкрал карту и снял с нее 27 тысяч рублей

12 Февр. 10:03 2019-02-12T10:03:02+03:00

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На очередное преступление решился житель Нягани. Мужчину задержали по горячим следам стражи порядка.

- Ранее судимый подозреваемый из квартиры одного из домов по улице Гагарина в Нягани похитил банковскую карту, принадлежащую 53-летнему мужчине. В последствии с карты злоумышленник снял 27000 рублей. Похищенная банковская карты изъята. Возбуждено уголовное дело, - сообщили в УМВД по ХМАО-Югре.

Отметим, что в округе участились случаи краж банковских карт.

В Югре за прошедшие сутки раскрыто 8 ранее зарегистрированных преступлений, из них: преступление в сфере незаконного оборота наркотиков, 2 факта причинения тяжкого вреда здоровью, 4 кражи.

ИСТОЧНИК KP.RU