2019-02-12T09:53:22+03:00
Общество

В Нижневартовске снизился порог заболеваемости ОРВИ

Гриппом в течение недели никто не заболел
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта администрации города НижневартовскФото с сайта администрации города Нижневартовск
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Жители Нижневартовска стали меньше болеть ОРВИ. За неделю, 4 по 10 февраля, отмечается снижение на 8,9% случаев заболевания ОРВИ среди горожан. Сокращение отмечается во всех возрастных группах среди детей. Среди взрослых ситуация обратная – зафиксирован рост заболевших на 39%.

- Всего за шестую неделю 2019 года зарегистрировано 2775 заболевших ОРВИ. Среди них 1942 человека – дети, 833 – взрослые. Случаев заболевания гриппом в этот период не зафиксировано, а неделей ранее таких случаев произошло 10, всего с начала эпидсезона – 22. В результате отмечу, что в настоящее время уровень заболеваемости ниже эпидпорога на 2,2%, – пояснила главный государственный санитарный врач по ХМАО-Югре в Нижневартовске, Нижневартовском районе и Мегионе Ольга Герасимова.

Также санитарный врач заявила, что приостанавливать учебный процесс в образовательных организациях в настоящее время нет необходимости.

По информации департамента образования администрации Нижневартовска, сейчас в школах города приняты меры по обеспечению оптимального теплового режима в помещениях, проводится регулярное проветривание и влажная уборка помещений, обеззараживание воздуха с использованием бактерицидных ламп «Дезар», витаминизация пищи, «утренний фильтр».

ИСТОЧНИК KP.RU

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